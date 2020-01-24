كورونا تطل مجددا والضحايا 3 ممرضات

ممرضات يرتدين الكمامات الواقية بالمستشفى حيث اكتشفت الحالات (دوت الخليج)

عادت إنفلونزا الجهاز التنفسي «كورونا» لتطل برأسها مجددا، حيث تعرضت 3 ممرضات، اثنتان من الجنسية الفلبينية، والثالثة من الجنسية الهندية يعملن بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة عسير، إلى الإصابة بالمرض بعد تناقل العدوى.

وعلمت «دوت الخليج» أن المصابة الأولى ممرضة فلبينية وتبلغ من العمر 38 عاما، وقد يكون اشتباه إصابتها من أحد المرضى المنومين بقسم الصدرية مقر عملها، ولم تظهر على المريض أعراض العدوى وتجاوز الحالة بشكل سريع، فيما تبين لاحقا إصابتها بالفيروس وإخضاعها للتنويم قبل نقلها لمستشفى عسير.

احتواء الوضع

من جهته، كشف مدير المستشفى في تصريح إلى «دوت الخليج» أن الممرضة كانت متواجدة طوال الفترة الماضية ولم تسافر إلى خارج المملكة، ولكن كانت مخالطة لحالة منومة بقسم الصدرية بالمستشفى، وقد تكون انتقلت العدوى لها عن طريق أحد المرضى الذي لم تظهر عليه الأعراض بشكل واضح، مما تسببت بعد ذلك في نقل العدوى لزميلاتها.

وأكد لـ«دوت الخليج» المشرف التنفيذي لمركز القيادة والتحكم بصحة عسير الدكتور محمد العلياني، أن الممرضات المصابات تم نقلهن إلى مستشفى عسير لأخذ العناية الكافية، والوضع ما زال تحت السيطرة، ونسعى إلى حصر المخالطين وعزلهم عن مخالطة الموظفين والمرضى لكي يتم احتواء الوضع بشكل صحيح. وأضاف: بعد إصابة الممرضة الأولى من الجنسية الفلبينية تم تنويمها، وخالطتها كمشرفة على حالاتها زميلتها الهندية ثم انتقلت لها العدوى، وأمس تم اكتشاف الحالة الثالثة من الجنسية الفلبينية، وتم تنويم جميع الحالات بمستشفى عسير، وهن حاليا بوضع جيد ومستقر. وحول مصدر العدوى الرئيسي قال: لا يوجد مصدر حاليا إلا أن يكون المريض الأول كان مخالطا للإبل أو خالط مريضا وهو من نقل العدوى.

تحت التقصي

أكدت وزارة الصحة أنها لم ترصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد ncov2019 في المملكة، موضحة أنه تم رصد حالتين لممرضتين في مستشفيات عسير تم الاشتباه بهما، فيما لم يتم التأكد من إصابتهما فعليا ولا تزالان تحت التقصي. وأوضحت الصحة، أنها سجلت إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في مدينة أبها لممارسة صحية تبلغ من العمر 38 عاما، اتضح أنها لم تخالط الإبل وتعمل ممرضة، وحالتها المرضية نشطة، ولا تزال تحت التقصي، فيما تم كشف حالة أخرى لممارسة صحية تبلغ من العمر 27 عاما صنفت حالتها بالثانوية وحالة المرض نشطة.

Advertisements

إجراءات وقائية ضد كورونا الصينية

فحص المسافرين القادمين

من الصين

التنسيق مع هيئة الطيران المدني

تقييم حركة السفر المباشرة وغير المباشرة من وإلى الصين

دعوة المسافرين لتجنب الاتصال بالحيوانات حية أو ميتة