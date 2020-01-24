جامعة سعود تستعد لأفضل 200 على مستوى العالم

لـ«دوت الخليج»،

أكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمرأن الجامعة تلعب دوراً هاماً في إيجاد الفرص الوظيفية لخريجيها من طب الأسنان بالتشارك مع القطاع الخاص الأمر الذي يجب أن يكون في اعتبار كافة الجامعات الأخرى، فيما كشف أن الجامعة تعمل على أن تكون من ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.

تطوير المناهج

على هامش افتتاح مدير جامعة الملك سعود فعاليات الدورة 31 من اﻟﻤؤﺗﻤﺮ اﻟﺴﻌﻮدي العالمي ﻟطﺐ الأﺳـﻨﺎن، أوضح أن التصنيف ليس هدفا بحد ذاته إنما وسيلة لتحسين المنتج الأكاديمي بشقيه العلمي والبحثي، بعد تطوير المناهج الأكاديمية لجميع الكليات والأقسام العلمية. مشيراً إلى أن الجامعة وسعت عرض الطلاب على القطاع الخاص لمدة أسبوع في «أسبوع المهنة» بعد أن كان يوماً، كما أطلقت السجل المهاري للطالب لتسجيل الدورات المهارية والتدريبية موثقة لتقديمها للقطاع الخاص.

تعاون فعال

بين مدير جامعة الملك سعود، أن هناك تعاونا فعالا بين كلية طب الأسنان في جامعة الملك سعود والقطاع الخاص، حيث تهدف المؤتمرات العلمية التي تقيمها بالتشارك مع الجمعية السعودية لطب الأسنان لإتاحة الفرصة للخريجين للاستفادة من المتحدثين الدوليين إضافة إلى الأبحاث العلمية المنشورة، كما تم إتاحة الفرص للقطاع الخاص للتعرف وجذب الطلاب لسوق العمل.

أجندة المؤتمر

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وأضاف: «تتضمن أجندة اﻟﻤؤﺗﻤﺮ اﻟﺴﻌﻮدي العالمي ﻟطﺐ الأﺳـﻨﺎن 113 محاضرة علمية متخصصة، يقدمها 93 متحدثاً محليا ودوليا من أبرز أطباء وأساتذة طب الأسنان في العالم، ومنهم نخبة من المختصين والمحاضرين المميزين في مجالات طب الأسنان المختلفة من داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، ويصاحب المؤتمر معرضاً متخصصاً تشارك فيه 144 شركة طبية محلية وعالمية والتي تستعرض خدماتها وأبرز المعدات الطبية وكل ما يتعلق بصحة الفم وصناعة الأدوية والتثقيف الصحي بما يسهم في إنشاء منصة مثالية للتعريف بأبرز الجهود الطبية السعودية وإنجازاتها في مجال طب الأسنان».

تخصصات متنوعة

من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان الدكتورة سارة العنقري: «لقد تم التركيز في مؤتمرنا على عرض الجديد في مختلف النواحي العلمية في تخصصات طب الأسنان المتنوعة: كزراعة الأسنان والمعالجات اللبية وجراحة الوجه والفم والفكين والتعويضات السنية والمعالجات اللثوية وطب أسنان الأطفال والمعالجات الترميمية التجميلية».

7 آلاف مشارك

من المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 7 آلاف مشارك وزائر من 35 دولة حول العالم، في حين يتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر على العديد من ورش العمل والجلسات العلمية الهامة التي تهدف إلى إثراء معارف المشاركين ورفع كفاءة العاملين في مجال طب الأسنان وزيادة تأهيلهم العلمي والأكاديمي، فيما سيحظى المشاركون بفرصة الحصول على 24 ساعة من ساعات التعليم المستمرة المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.