إغلاق 4 محطات وقود مخالفة بخميس مشيط

أغلقت بلدية شباعة الفرعية ببلدية محافظة خميس مشيط، 4 محطات وقود، لم تلتزم بتركيب شاشات عرض لأسعار الوقود مخالفة بذلك اللوائح التنظيمية الجديدة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاصة بلوائح وأنظمة محطات الوقود. كما أغلقت البلدية منشأتين، وخالفت 11 منشأة أخرى من خلال 37 جولة ميدانية نُفذت خلال الأسبوع الماضي، حيث تمت مصادرة 207 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخذت كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين، حيث تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.



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