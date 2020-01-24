نائب وزير التعليم يتابع سفير2 بواشنطن

رأس نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي فريق الوزارة المكلف لمتابعة تحسين الإجراءات التقنية لبرنامج سفير2 في الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأميركية. ويقف الدكتور المرزوقي والفريق المختص على احتياجات الطلبة المبتعثين الإدارية والإجرائية والتقنية، حيث حصر الفريق المكلف جميع المشكلات التي تواجه الطلبة ووضع الحلول العاجلة لها، إضافة إلى تحديد جوانب القصور والأسباب الفنية لتأخير بعض الطلبات وعدم إنجازها؛ حرصاً من وزارة التعليم على خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين وتيسير رحلتهم العلمية.



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