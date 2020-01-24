مشروع لتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي يعقدها الإثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشـؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/ 1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/ 1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

الحج والإسكان

يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/ 5/ 1433، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية العشرين التي يعقدها الثلاثاء يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

الثقافة والإعلام

يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن تقرير الوزارة. وخلال هذه الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1439/ 1440، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

هيئة عامة

من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439/ 1440، ووجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون. ويتكون مقترح مشروع النظام من 14 مادة، ويهدف إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة.

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الشؤون الاجتماعية والأسرة

خلال الجلسة العادية الحادية والعشرين التي يعقدها الأربعاء يصوت مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بعد أن يطلع على وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1439/ 1440، في جلسة سابقة.

بعد ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام البيئة، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها مشروع النظام. وطالبت اللجنة في توصيتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام البيئة، الذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.

تقارير يناقشها الشورى

صندوق النفقة

الهيئة العامة للعقار

وزارة الاقتصاد والتخطيط

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة