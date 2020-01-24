محلي بارق يناقش رفع فئة البلدية

‏ترأس محافظ بارق مفرح زايد البناوي رئيس المجلس المحلي، أمس اجتماع المجلس المحلي في دورته الرابعة. وحث البناوي المجتمعين على بذل الجهد ومتابعة المشروعات في المحافظة ومراكزها. واتخذ المجلس التوصيات اللازمة، تمهيدا لرفعها إلى أمير المنطقة، من أبرزها حث الإدارات الحكومية على متابعة ترسية المشروعات المعتمدة، والعمل على سرعة تنفيذها، ومتابعة موضوع مبنى المحكمة، ورفع فئة البلدية في الجهات المختصة، ومتابعة مستشفى بارق، وتكليف عدد من أعضاء المجلس بمتابعة استكمال إجراءات افتتاح الإدارات الحكومية المعتمدة لمحافظة بارق، وتشمل مكتب الأحوال المدنية، ومكتب الضمان الاجتماعي، ومكتب الزارعة والبيئة والمياه.



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