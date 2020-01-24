المملكة تتقدم 7 مراكز عالمية في مؤشر مدركات الفساد 2019

تقدمت المملكة 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، أمس، محققةً المركز 51 عالمياً من أصل 180 دولةً، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز العاشر.

تصورات

يستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد التي تُجمع عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة ومعتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية والمنظمات المقيمة للمملكة وهي: المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، منظمة البصيرة العالمية GI، منظمة برتسلمان ستيفتونغ BF، المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وحدة التحريات الاقتصادية EIU، مؤسسة خدمات المخاطر السياسية PRS، مشروع أنماط الديموقراطية VDEM.

تقدم

نوَّه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس بالنتائج المتقدمة للمملكة في ترتيب المؤشر، وقال «توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الحازمة للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي كان لها بالغ الأثر على مؤشرات القياس العالمية، ومنها مؤشر مدركات الفساد (CPI)».

ودعا الكهموس إلى بذل مزيدٍ من الجهود للوصول إلى منجزات تحقق تطلعات القيادة الرشيدة لوصول المملكة إلى مكانتها المستحقة عالمياً.

خارطة طريق

أضاف الكهموس أن المملكة تشهد حالياً خارطة طريق لمكافحة الفساد تشكل مرتكزاً أساسياً لرؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصادياً على مستوى العالم.

كما شكر جميع الجهات المعنية على تعاونها مع الهيئة لتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات القياس العالمية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الهيئة تعول كثيراً على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الإلكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها؛ لتتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.

ترتيب

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51

ترتيب المملكة عالميا

180

دولةً تدخل التصنيف

7

مراكز للتقدم السعودي

الترتيب ضمن G20

10