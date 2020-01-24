استقبال 3 زوارق اعتراضية سريعة

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية على تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، سيصنع جزء منها في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم لما تتميز به من إمكانات عالية جداً.
تثمين الدعم
ثمن الغفيلي الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات السعودية المسلحة عامة والقوات البحرية خاصة من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، مؤكداً أن ما وضع بين أيدي ضباط وأفراد القوات المسلحة من معدات وأجهزة ذات تقنية متطورة يتطلب المحافظة عليها بالاستخدام الأمثل وتطبيق أسس الصيانة لضمان الاستدامة، منوهاً بالحرص على التدريب المستمر لتحقيق الجاهزية المطلوبة لتنفيذ المهام بالشكل الصحيح واليقظة التامة في مناطق العمليات التي ستعمل بها هذه الزوارق، وردع أي تهديد لمصالح المملكة الإستراتيجية.
زوارق وطائرات
أعرب الغفيلي عن سعادته بوصول هذه الزوارق الثلاثة، مشيراً إلى أن منظومة الزوارق السريعة ستستكمل وصولها خلال الأشهر القادمة وستسهم هذه الزوارق في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة.
وأضاف «ستستقبل القوات البحرية خلال الشهر المقبل عددا من الطائرات العامودية القتالية متعددة المهام».
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