55 منشأة صحية ومهنية مخالفة

أوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط بدر القرني، أن بلدية أم سرار الفرعية ضبطت 18 منشأة صحية ومهنية مخالفة، خلال 28 جولة رقابية ميدانية، إذ تمت مصادرة وإتلاف 195 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام، و62 لترا من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها.

بينما ضبطت بلدية الرونة الفرعية 26 منشأة، وتم إغلاق منشأتين، وإنذار 18 أخرى، وتمت مصادرة وإتلاف 7 كجم من اللحوم غير صالحة للاستخدام، و5 لترات من الزيوت التالفة المعاد استخدامها.

محطات وقود

بيّن القرني أن بلدية تندحة الفرعية أغلقت 8 محطات وقود، لم تلتزم بتركيب شاشات عرض أسعار الوقود، مخالفة بذلك اللوائح التنظيمية الجديدة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والخاصة بلوائح واشتراطات محطات الوقود.

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كما تم ضبط 3 منشآت مخالفة داخل نطاق أعمال بلدية تندحة الفرعية، وذلك خلال 13جولة رقابية نفذها مراقبو البلدية الفرعية، وتمت مصادرة وإتلاف 20 كجم من المواد الغذائية.

أراض حكومية

من جهة أخرى، بيّن القرني أن فرق الرقابة الميدانية المعنية بمتابعة الأراضي الحكومية ببلدية تندحة الفرعية، ضبطت تعديات على أرض حكومية بمساحة 1500م٢ تقريبا، وذلك «بتندحة _ رغوة»، وهي عبارة عن عقوم ترابية وأحواش وهناقر وشبوك حديدية، إذ تمت إزالة هذه الإحداثات بالكامل، واتخاذ كل الإجراءات النظامية اللازمة حيال المحدثين، لضمان عدم تكرار تلك المخالفات.