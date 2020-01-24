منخفض 25 يناير ترويج ضعيف

أشيع منذ يومين وبشكل كثيف بوسائل التواصل الاجتماعي عن منخفض جوي تتعرض له محافظة الخفجي وجزء من مناطق الشرقية والكويت، إلى كتلة شديدة البرودة تسفر عن تساقط للثلوج، كحادثة مناخية جوية نادرة جدا حدوثها تسمى «بمنخفض 25 يناير».

وأوضح محلل الطقس فهد الجهني لـ«دوت الخليج»، أن تساقط الثلوج على سواحل الخليج العربي، أمر لم يحصل من قبل ولم يذكر أنه سقطت ثلوج بتلك المناطق الساحلية، وأن فرص هطول الثلوج على السواحل دائما تكون ضعيفة جدا مقارنة بالمرتفعات.