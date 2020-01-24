أشيع منذ يومين وبشكل كثيف بوسائل التواصل الاجتماعي عن منخفض جوي تتعرض له محافظة الخفجي وجزء من مناطق الشرقية والكويت، إلى كتلة شديدة البرودة تسفر عن تساقط للثلوج، كحادثة مناخية جوية نادرة جدا حدوثها تسمى «بمنخفض 25 يناير».
وأوضح محلل الطقس فهد الجهني لـ«دوت الخليج»، أن تساقط الثلوج على سواحل الخليج العربي، أمر لم يحصل من قبل ولم يذكر أنه سقطت ثلوج بتلك المناطق الساحلية، وأن فرص هطول الثلوج على السواحل دائما تكون ضعيفة جدا مقارنة بالمرتفعات.
كانت هذه تفاصيل خبر منخفض 25 يناير ترويج ضعيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.