كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في مركز الملك فهد للكلى، إجراء أكثر من 41 ألف جلسة غسيل كلى، خلال العام الميلادي الماضي، والتي شملت جلسات غسيل الكلى الدموي والبرتيوني. جاء ذلك على هامش الاحتفالية الخاصة بإنجازات المركز، وأوضح مدير مركز الملك فهد للكلى عبدالهادي الطلحي، أن 2019 شهدت كثيرا من المنجزات من بينها: استقبال 4307 مراجعين لعيادة أمراض الكلى، 1588 مراجعا لعيادة زراعة الكلى، علاج 22 حالة التهاب الكبد الوبائي ج، إجراء 323 عملية قسطرة كلى، إلى جانب تشغيل وحدة تنقية المياه الجديدة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 41 ألف جلسة غسيل كلى بسعود الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.