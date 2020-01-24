باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي حادث حريق, بالإضافة لاحتجاز في أحد العمائر السكنية بشمال الرياض، والذي نتجه عنه 17 حالة طارئة, وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل, إن غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة 20:23، بوجود حريق بعمارة سكنية بحي الفلاح وتم توجيه 9 فرق إسعافية للموقع مع القيادة الميدانية، وتم الوصول لمكان الحريق خلال 10 دقائق، وتم فرز الحالات والتي بلغ عددها 16 حالة جميعها ضيق تنفس وتم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالة واحدة لأقرب مستشفى للموقع، وأضاف الجلاجل أن القيادة الميدانية أبقت على فرقتين إسعافيتين حتى تم إخماد النيران من قبل الدفاع المدني، وذلك تحسباً لأي طارئ، حيث غادت آخر فرقة عند الساعة 21:55.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر يباشر 17 حالة في حريق عمارة سكنية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.