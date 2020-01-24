السعودية اليوم / هيئة الترفيه تطلق باقة حجز ونتر وندرلاند للمجموعات



الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن طرح باقة جديدة مخصصة للمجموعات لحجز منطقة "ونتر وندرلاند" ضمن "شتاء الرياض" وذلك تحت مسمى "باقة خاصة للمجموعات ".

وأوضحت الهيئة أن الباقة الأساسية في مدينة الألعاب الترفيهية مقدمة لـ 100 شخص، وتشمل الألعاب، وتحديات المهارة، ومختارات من المطاعم والمقاهي، بأسعار محددة تبدأ من 375 ألف ريال.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه، أعلنت يوم السبت الماضي عن تمديد عروض منطقة "ونتروندرلاند" إلى غاية يوم الأربعاء الموافق 18 من مارس المقبل؛ وذلك حتى يتمكن زوار المنطقة من قضاء المزيد من الأوقات الممتعة خلال "شتاء الرياض".

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