نيوم تبدأ مقابلات المتقدمين على الابتعاث الداخلي

2020-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية في مدينة تبوك، إجراءات المقابلة الشخصية للمتقدمين على برنامج نيوم للابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 12 ألف متقدم ومتقدمة ويستمر إجراؤها حتى الجمعة.

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وتتكفل نيوم بجميع المصاريف الدراسية وبدل السكن ومنح الطلاب كمكافأة شهرية، مضيفًا أن هذا التخصص سيعقبه فتح أقسام وتخصصات جديدة وإضافة مراحل أخرى بحسب الاحتياج في المشروع، التي سيعلن عنها وعن القبول فيها في وقت لاحق.

يذكر أن نيوم سبق وأن عقدت شراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لإطلاق برنامج تدريبي في نحو ستة تخصصات يستفيد منه 6000 طالب من أبناء منطقتي نيوم وتبوك وذلك خلال السنوات الخمسة القادمة.

وفيما يخص الجانب التعليمي فإن نيوم بدأت بالابتعاث الخارجي، وكانت أول دفعة وصلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الماضي وتتكون من 15 طالبًا في تخصصات الضيافة والسياحة والآثار، وأن المستهدف هذا العام هو 50 طالبًا، على أن يصل العدد خلال الأعوام الخمس القادمة إلى 250 طالبًا وطالبة، وأن يتم التوسع في قائمة الدول والتخصصات.

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