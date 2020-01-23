شكرا لقرائتكم خبر عن ١٧ حالة طارئة.. ٩ فرق إسعاف تباشر حريق عمارة سكنيه بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل ان غرفة العمليات تلقت بلاغا عند الساعة ٨.٢٣ مساء بوجود حريق بعمارة سكنيه بحي الفلاح وتم توجيه تسع فرق اسعافيه وعنايات للموقع مع القيادة الميدانية وخلال عشر دقائق تم الوصول للموقع حيث تم فرز الحالات والتي بلغ عددها ١٦ حالة جميعا ضيق تنفس وتم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالة لأقرب مستشفى للموقع.
واضاف الجلاجل ان القيادة الميدانية أبقت على فرقتين اسعافيه حتى تم اخماد النيران من قبل الدفاع المدني وانتهاء الحدث وذلك تحسباً لأي طارئ لا قدر الله، حيث غادت أخر فرقة عند الساعة ٩.٥٥ مساء.
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