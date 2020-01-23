شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث التعاون مع المندوب الدائم لكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات .
حضر اللقاء عضو وفد المملكة الدائم طفول العقبي
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