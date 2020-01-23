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«المعلمي» يبحث التعاون مع المندوب الدائم لكوريا الجنوبية

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التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بمكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك اليوم المندوب الدائم لجمهورية كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة السفير تشو هيون.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات‬ .

حضر اللقاء عضو وفد المملكة الدائم طفول العقبي

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