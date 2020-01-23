شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الإماراتي يصل إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

وصل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات إلى الرياض اليوم، لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود - رحمه الله -.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقباله سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وقد عبر سمو الشيخ سيف بن زايد في مقر العزاء عن خالص تعازيه ومواساته لأصحاب السمو الأمراء ذوي الفقيد، سائلًا الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

بعد ذلك غادر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الرياض حيث كان في وداعه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف .