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الصحة العالمية: من المبكر جدًا إعلان الطوارئ بشأن كورونا
قالت إنها حالة طوارئ في الصين
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه “من المبكر جدًا” اعتبار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وبدأ بالانتشار في العالم “حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي”.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف “لا يخطئن أحدكم الأمر، إنها حالة طوارئ في الصين، لكنها ليست بعد حالة طوارئ صحية عالمية، قد تصبح كذلك”.
وأضاف ألّا دليل حتى اليوم على انتقال العدوى من إنسان لآخر خارج الصين.
وقال: “نعلم أن هناك انتقالًا للعدوى من إنسان إلى إنسان في الصين، لكن يبدو أن الأمر يقتصر حتى الآن على مجموعات أسرية وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون بالمرضى المصابين، ليس هناك أي دليل على انتقال العدوى من إنسان لآخر خارج الصين، لكن هذا لا يعني أن هذا الأمر لن يحدث”.
واتخذت الصين تدابير قصوى لمكافحة فيروس كورونا، حيث فرضت حجرًا صحيًا على مدينة ووهان، مصدر الوباء، بالإضافة إلى مدينتين مجاورتين، اعتبارًا من الخميس.
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