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الزويمل مديرًا للمركز الإعلامي لرالي حائل ٢٠٢٠

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2020-01-23

الزويمل مديرًا للمركز الإعلامي لرالي حائل ٢٠٢٠

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

كلف رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل نيسان الدولي ٢٠٢٠ الأستاذ عبدالعزيز السيف، الإعلامي بشير الزويمل مديرًا للمركز الإعلامي.

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وسيقام رالي حائل خلال الفترة من 3 فبراير 2020 الموافق 9 جمادى الثاني 1441هـ إلى 8 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثاني 1441هـ في نسخته الـ ١٥ بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وبتنظيم وإشراف فني على السباق من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبدعم ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير منطقة حائل رئيسًا للجنة العليا المنظمة لرالي حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

‏يذكر أن الإعلامي بشير الزويمل من الكوادر الإعلامية الشابة المميزة بالمنطقة، ويملك خبرة إعلامية كبيرة من خلال عمله في صحيفة عكاظ.

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