2020-01-23

الجبير: إيران بدأت بالتصعيد وعليها التوقف عن دعم الإرهاب

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، مساء اليوم الخميس، إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة.

وطالب عادل الجبير إيران بالاهتمام بشعبها والتوقف عن دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة.

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وقال في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في سويسرا، إن بلاده تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، مضيفًا أن السعودية تهتم بالعراق بصورة كبيرة و”بيننا علاقات الأشقاء”.

وشدد الجبير على أن تدخلات إيران كبيرة، وأن شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها.

وأضاف أن إيران تقول إنها تريد إخراج القوات الأمريكية من المنطقة وما حدث عكس ذلك.

وقال إن “إيران وراء صواريخ ميليشيات الحوثي التي استهدفت السعودية”، مضيفًا: “لا نسعى للتصعيد وما زلنا نحقق في هجمات أرامكو”.

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