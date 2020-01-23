مبادرات مسك تدعم مواهب الشباب بمنتدى دافوس الاقتصادي

2020-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

طرح نخبة من الشباب مشاريعهم المبتكرة لإحداث التغيير في العالم، ضمن مشاركة مركز مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” في منتدى دافوس الاقتصادي.

وتأتي مشاركة مركز المبادرات للسنة الثالثة على التوالي لإيصال صوت الشباب في أهم المحافل الدولية، ومواصلة تمكينهم لإحداث تغيير إيجابي حول القضايا الحيوية التي تشغل العالم، وإشراكهم في حوارات لفتح أذهانهم لاستيعاب التحديات، واتخاذ زمام القيادة لتوجيه النهج العالمي في معالجة القضايا، والمساهمة في ابتكار حلول جذرية في مجالات متعددة خصوصًا التقنية منها.

ويستضيف جناح المؤسسة طيلة أيام المنتدى عددًا من الجلسات الحوارية، والنقاشات المفتوحة التي يديرها متحدثون بارزون، وتناقش المهارات المطلوبة وريادة الأعمال والمواطنة العالمية والتحديات القادمة.

كما تسلط مبادرات مسك ممثلة في “منتدى مسك العالمي” الضوء على الفن السعودي وتتيح لضيوف المنتدى تذوق الأعمال الفنية السعودية في أعمال الفنانين الشابين أحمد عنقاوي ومعاذ العوفي، والتي تعكس تراث المنطقة وحضارتها.

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كما يبرز المقهى السعودي “Saudi cafe” الذي يأتي للمرة الأولى في المنتدى ثقافة المجتمع السعودي، وهو منصة ثقافية تعرض محتوى رقميًا تفاعليًا يركز على تمكين الشباب ومبادرات المؤسسة في هذا المجال، ويمنح الزوار مساحات مفتوحة للنقاش والتواصل وتبادل الأفكار، خلال الاستمتاع بالقهوة والمأكولات السعودية التقليدية التي تقدم بأيدي طهاة سعوديين.

ويقدم مركز المبادرات الفرصة للشباب في جميع أنحاء العالم للمشاركة في خوض “#ItStartWithUs” الذي يضم 3 ملايين شريك دولي، ليشاركوا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بطرقهم المبتكرة.

وحول ذلك قال نايف السويلم مدير البرامج في مركز مبادرات مسك: إن مشاركة المؤسسة للسنة الثالثة على التوالي في منتدى دافوس هو تأكيد واضح على مضيها قدمًا للوفاء بعهدها، وتحقيق أهدافها في دعم الشباب وإبراز حضورهم في المحافل الاقتصادية العالمية، وهو امتداد لرؤية المملكة 2030 في الاندماج بالاقتصاد العالمي المتحرك والمشاركة فيه، والتقدم نحو الانفتاح في عالم المال والأعمال.

يذكر أن منتدى دافوس انطلقت أعماله يوم الثلاثاء الماضي تحت شعار “شركاء من أجل عالم متماسك ومستدام”، وبحضور ما يزيد عن 3000 شخص؛ من قادة السياسة والأعمال في العالم، وممثلي المنظمات والمؤسسات العالمية من 118 دولة.

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