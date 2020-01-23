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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام المليشيا الحوثية تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام لعدد من التجار والذين تم القبض عليهم بتهمة حيازة وتداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية التي طبعتها الحكومة اليمنية في الفترة الأخيرة .

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الحوثيون يحسمون الجدل بشأن حيازة وتداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتهم (تفاصيل)



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وقالت المصادر ” للمشهد اليمني ” اليوم الخميس أن المليشيا تعتزم تنفيذ هذه العقوبة على عدد من التجار والذين تم القبض عليهم خلال اليومين الماضين بعد تنفيذ المليشيا حملات أقتحام لعدد من المحلات التجارية .

وأضافت المصادر أن المليشيا تعتزم تنفيذ عقوبة السجن لمدة عام بالإضافة إلى مصادرة العملة من الطبعة الجديدة التي كانت بحوزتهم .

وأكدت المصادر أن العقوبة ستطال مواطنين أيضا بتهمة حيازة أوتداول العملة النقدية من الطبعة الجديدة وهو ما يعني سن المليشيا لتشريع تهدد به جميع المواطنين اليمنيين القابعين تحت سيطرة المليشيا .

الجدير ذكره أن المليشيا الحوثية تتحجج في عدم صرفها لمرتبات الموظفين بسبب نقل الحكومة اليمنية للبنك المركزي إلى عدن ولكنها بعد قيام البنك بصرف مرتبات بعض الموظفين اعتبرت أن بنك عدن غير شرعي والطبعه من العملة الصادرة منه غير شرعية وهو ما يعكس بالحمل الثقيل على كاهل المواطنين اليمن من هذه المليشيا الجاثمة على صدورهم والتي لم تتحمل مسئولية سيطرتها على السلطة ولم تسمح للحكومة اليمنية بالقيام بذلك