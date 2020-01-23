تسجيل إصابتين بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية خلال أسبوع

سَجّلت وزارة الصحة خلال الأسبوع الوبائي الرابع لعام 2020م حالتي إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) في مدينة أبها بمنطقة عسير. الحالة الأولى سُجّلت يوم الإثنين الماضي وهي لسيدة تبلغ من العمر 38 عاماً، وسجلت الأخرى يوم أمس (الأربعاء) وهي لسيدة تبلغ من العمر 27 عاماً. وأفادت الوزارة بأن المصابتين كلتيهما ممارستان صحيتان وغير مخالطتين للإبل، وصُنِّفت حالة المصابة الأولى بأنها “تحت التقصي”، وصُنِّفت حالة الأخرى بأنها “ثانوية”.

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