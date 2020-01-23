الجبير: أطلقنا سراح 400 أسير حوثي لإثبات حُسن النية.. والتدخلات الخارجية في ليبيا تزيد “الطين بلة”

استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير جهود المملكة في دعم استقرار المنطقة، داعياً إيران إلى الكف عن زعزعة أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك في كلمة للجبير خلال مشاركته بجلسة حوارية في أعمال المنتدى الدولي “دافوس” قال فيها إن التدخلات الخارجية في ليبيا خطيرة وتزيد “الطين بلة”.

وحول الأزمة اليمنية والتدخلات الإيرانية في المنطقة، أكد الجبير أن إيران وراء صواريخ ميليشيات الحوثي التي استهدفت السعودية وهي من بدأت التصعيد، وعليها الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب. وأشار الجبير إلى أن المملكة أطلقت سراح 400 أسير حوثي لإثبات حسن النية.