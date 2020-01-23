وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على طلب تأسيس جمعية التجارة والتجزئة الإلكترونية التي تعد أول جمعية أهلية متخصصة في هذا الشأن. وتهدف الجمعية إلى تنمية الفكر العلمي وتوعية المجتمع بمفهوم التجارة الإلكترونية والمقصود منها، وتطوير وإرشاد المواقع والمنصات الإلكترونية وتجهيزها لممارسة التجارة الإلكترونية. وترتكز أنشطة الجمعية على التوعية والتثقيف، والدراسات والأبحاث، والبرامج والفعاليات، إضافة إلى الإرشاد والاستشارات، وسيكون مقر الجمعية في مدينة الرياض، كما ستشرف عليها منظومة التجارة والاستثمار، حيث يأتي هذا القرار ضمن خطط الوزارة للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية ودعم المشروعات التنموية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الموافقة على تأسيس أول جمعية للتجارة والتجزئة الإلكترونية.. وهذه أبرز أهدافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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