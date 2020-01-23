شاهد: الشاعر القطري “بن الذيب” يرثي “قاسم سليماني” ويصف خامنئي بولي الله

︎ . رثى الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الإرهابي قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد.

وظهر بن الذيب في مقطع فيديو وهو يجلس في أحد الأماكن ويرتدي ملابس شبابية ويمسك في يده سبحة ويقول يا سليمان بن قاسم الشلة يوم موته تشمت لكن الفاني من رضي بالخوف والذلة.

يا خامنئي يا ولي الله قدس الله روحك، قاسم الفخر ما بشرب الدلة يشرب الموت مثل الماء وهو هاني قاسم الكافرين وناصر الملة.

وأشعلت القصيدة غصب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شنوا هجوما عليه وجاءت التعليقات سود الله وجهه، و‎مزود العيار شوي، وأضاف آخر قائلاً: ‏‎هذا ينطبق عليه المثل اللي يقول “يالله بينّي لو بخزوه”.

وتابع مغرد آخر قائلا: ‏‎‎شلة فاسدة لاعبا فيها الكيف الأيراني لعب يالله لاتبلانا. ‏ وآخر قال: “‎الله يجمعه معه”.





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