شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجبير يلتقي وزير الشؤون الخارجية العماني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:49 مساءً, 23 يناير 2020 م المناطق - واس ‏‎‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، بمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الجبير يلتقي وزير الشؤون الخارجية العماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.