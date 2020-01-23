شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ورئيس أفغانستان يبحثان المستجدات الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة دافوس السويسرية اليوم، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك على هامش مشاركة سموه في منتدى دافوس الاقتصادي.
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله ـ إليه.
عقب ذلك بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتنميتها، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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