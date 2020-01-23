الارشيف / اخبار السعوديه

«وقاية» : المملكة خالية من حالات «كورونا الجديد»

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» : المملكة خالية من حالات «كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عدم رصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد nCoV2019 في المملكة حتى الآن.

وكان مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة، أكد، أمس، أنه يتابع عن كثب تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (۱۹-nCov) في الصين.

وتابع المركز، في بيان أمس: "تشير المعلومات الحالية إلى أن المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس مرتبطة بالسفر من وإلى المناطق التي يسري فيها المرض".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «وقاية» : المملكة خالية من حالات «كورونا الجديد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا