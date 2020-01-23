شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» : المملكة خالية من حالات «كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أكد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عدم رصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد nCoV2019 في المملكة حتى الآن.

وكان مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة، أكد، أمس، أنه يتابع عن كثب تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (۱۹-nCov) في الصين.

وتابع المركز، في بيان أمس: "تشير المعلومات الحالية إلى أن المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس مرتبطة بالسفر من وإلى المناطق التي يسري فيها المرض".