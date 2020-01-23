شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» : المملكة خالية من حالات «كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل
وكان مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة، أكد، أمس، أنه يتابع عن كثب تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (۱۹-nCov) في الصين.
وتابع المركز، في بيان أمس: "تشير المعلومات الحالية إلى أن المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس مرتبطة بالسفر من وإلى المناطق التي يسري فيها المرض".
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