شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل

أنقذت قوات حرس الحدود بمنطقة جازان، 3 مواطنين تعطل قاربهم في عرض البحر. وتلقت غرفة عمليات القطاع بلاغ يفيد بتعطل قارب في عرض البحر، وعلى متنه 3 سعوديين، وعلى الفور هرعت الدوريات البحرية للبحث عن القارب قبل تعرضه لأي مكروه، وتمكنت من العثور على القارب، وتقديم المساعدة اللازمة وقطره وجميعهم بصحة جيدة.

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