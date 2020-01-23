شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وعمان تستعرضان العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

‏‏التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، المقام في مدينة دافوس السويسرية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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