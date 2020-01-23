شكرا لقرائتكم الخزانة الأمريكية تعلن توسيع قائمة العقوبات على إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-23 الخزانة الأمريكية تعلن توسيع قائمة العقوبات على إيران تشمل شخصين وستة كيانات متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، توسيع قائمة العقوبات على إيران. Advertisements وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة تشمل شخصين وستة كيانات، بما فيها أربع شركات متصلة بشركة النفط الإيرانية. ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة ضد طهران، تمهيدًا لفرض عقوبات جديدة عليها، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط الإيراني. وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي ورعاية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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