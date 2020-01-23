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الخزانة الأمريكية تعلن توسيع قائمة العقوبات على إيران

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2020-01-23

الخزانة الأمريكية تعلن توسيع قائمة العقوبات على إيران

تشمل شخصين وستة كيانات

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، توسيع قائمة العقوبات على إيران.

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وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة تشمل شخصين وستة كيانات، بما فيها أربع شركات متصلة بشركة النفط الإيرانية.

ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو 2018، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة ضد طهران، تمهيدًا لفرض عقوبات جديدة عليها، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط الإيراني.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي ورعاية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

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