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إنقاذ ثلاثة مواطنين تعطل قاربهم بعرض البحر بجازان

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2020-01-23

إنقاذ ثلاثة مواطنين تعطل قاربهم بعرض البحر بجازان

بسبب نفاد الوقود والظروف الجوية

متابعات الخليج 365 - جازان

أنقذت الدوريات البحرية بحرس الحدود بمنطقة جازان، مساء يوم أمس الأربعاء ٢٧/ ٥/ ١٤٤١هـ، ثلاثة مواطنين تعرض قاربهم لعطل بعرض البحر بسبب نفاد الوقود، وسط ظروف جوية صعبة.

وأوضح المتحدث الإعلامي المكلف لحرس الحدود بمنطقة جازان، العقيد حسن بن بدر القصيبي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغًا من مالك أحد قوارب النزهة يفيد بتعطل قاربه بسبب نفاد الوقود منه بعرض البحر، وبرفقته مواطنان آخران، وذلك في حدود مسؤولية قطاع بيش بمنطقة جازان.

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وأضاف:” على الفور، تم توجيه دورية بحرية للموقع، وبفضل من الله، تم العثور على القارب المتعطل، على الرغم من الظروف الجوية الصعبة، وعلى متنه جميع البحارة الثلاثة، وهم بصحة جيدة ولله الحمد، حيث تم تقديم المساعدة اللازمة، وتزويد القارب بالوقود، والتوجه به إلى رصيف رأس الطرفة”.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية القوارب البحرية وكمية الوقود فيها وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.

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