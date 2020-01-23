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شكرا لقرائتكم الريس لـ مذيعة الجزيرة غادة عويس: هذا هو حجمك الحقيقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الريس لـ مذيعة الجزيرة غادة عويس: هذا هو حجمك الحقيقي
قال إنها "كويوتة" وتحاول أن تستخف دمها
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألجم الإعلامي السعودي سعود الريس مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس بعد تهجمها الأخير على المملكة، مؤكدًا أنها تحاول أن تستخف دمها، فوقعت في شر أعمالها.
وقال الريس في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “السيدة الأولى في الجزيرة كما يطلق عليها داخل القناة “استهزاءً”، المدعوة غادة عويس تكشف المزيد من مواهبها التي اكتشفها #حمد_بن_ثامر ….. إذ اتضح أنها “كويوتة” وتحاول أن تستخف دمها!!
وأضاف “عموما فصيلة دم (+$) كلما حاولت الاستظراف ازدادت ثقل طينة…”.
ونشر الريس مقطع فيديو موجهًا من خلاله رسالة لغادة عويس مطالبًا إياها ألا تتجاوز حجمها.
يذكر أن مذيعة الجزيرة غادة عويس دأبت على الإساءة للمملكة وقيادتها في أكثر من موقف، بدعم وتمويل من قطر وحمد بن جاسم، وتجاوزت عويس في تعليقاتها ومداخلاتها شرف المهنة حتى أضحت بوقًا لقناة الجزيرة في الإساءة والبذاءة.
وعلق مغرد على فيديو الريس بقوله: “المهرج يحاول يضحك الناس بس دي ضحكت الناس عليها وعلى خيبتها فصيلة دمها تحفة بس لازم الحذر من هذه الفصيلة فهي ذات سمية عالية ونجسة”.
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