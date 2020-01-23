الجبير: أطلقنا سراح 400 أسير حوثي لإثبات حسن النية

2020-01-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير أن المملكة أطلقت سراح 400 أسير حوثي لإثبات حسن النية فيما لا يزال الحوثي مدعومًا بإيران يستهدف المدنيين.

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وقال الجبير في كلمته خلال مشاركته بجلسة حوارية في أعمال المنتدى الدولي دافوس : على إيران الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب.

وانتقد الجبير التدخلات الخارجية في ليبيا واصفًا إياها بـ “الخطيرة وتزيد الطين بلة”.

وحول الأزمة اليمنية والتدخلات الإيرانية في المنطقة، أكد الجبير أن إيران وراء صواريخ ميليشيات الحوثي التي استهدفت السعودية وهي من بدأت التصعيد، وعليها الاهتمام بشعبها والتوقف عن رعاية الإرهاب.

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