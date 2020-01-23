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محافظة الخبر تتزين بمجسمات شعار قمة العشرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الخبر

نفذت بلدية محافظة الخبر مجسمات ترمز لشعار قمة مجموعة العشرين، وذلك بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين بالرياض 2020، والتي تأتي استمرارا لأدوار المملكة الحيوية والمحورية التي تتبوأها من خلال عملها كعضو فاعل ومهم في الأسرة الدولية على جميع الأصعدة، من منطلق موقعها التاريخي والثقافي والعربي والإسلامي، إلى جانب موقعها الجغرافي والاقتصادي والسياسي.

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وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر، المهندس سلطان الزايدي، أن استضافة المملكة لقمة العشرين رسالة مهمة يجب أن تستغل في تعزيز وإبراز مكانة المملكة الدولية وقدرتها الاقتصادية وأدوارها السياسية، مشيرا إلى أن بلدية الخبر تعمل إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى لإنجاح وإبراز هذا الحدث العالمي الضخم.

ولفت إلى أن أعمال تركيب المجسمات التي ترمز لشعار القمة شملت الأرصفة وأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسة والميادين والتقاطعات الحيوية بالمحافظة.

يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر من العام الجاري 2020 ، وستتمحور حول اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.