استحداث دبلوم اللغة الصينية بجامعة الملك عبدالعزيز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
أبرمت عمادة شؤون الطلاب مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز أمس اتفاقية تعاون لاستحداث دبلوم اللغة الصينية «دبلوم مهني»، والذي من شأنه فتح آفاق جديدة لتعليم اللغة الصينية بالجامعة.
وجرى التوقيع بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور توفيق الخيال، ومثل عمادة شؤون الطلاب في التوقيع الدكتور مسعود القحطاني، فيما مثل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور حسن الزهراني. وحضر التوقيع مدير مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية الدكتور مهند شحات.
وتعمل خطة البرنامج على تقديم مجموعة من المهارات التي حددها الإطار الوطني للمؤهلات، لتخريج طلاب لديهم مهارات يحتاجها سوق العمل، إلى جانب المعرفة الأساسية التي يكتسبها الطالب خلال فترة دراسته، فيما تم توزيع ساعات الخطة في البرنامج بشكل شمولي يضمن للطلاب اكتساب وتطوير معارفهم ومهاراتهم.
وأوضح الدكتور مسعود القحطاني أن الاتفاقية امتداد للتعاون القائم بين عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ممثلة في مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية، لتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تعليم اللغة الصينية والتكامل في العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الدبلوم سيسهم في إتقان أساسيات اللغة الصينية، وتنمية المعرفة والمهارات اللغوية الأساسية، وتطوير مهارات التحدث والاستماع والقراءة والكتابة، التي تؤهل الطلاب للعمل في مجالات تستخدم فيها اللغة الصينية.
أهداف الدبلوم:
- مواكبة توجه المملكة في تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين البلدين
- فتح آفاق دراسية جديدة أمام الطلاب والدارسين للغة الصينية بالمملكة
- تنمية المهارات اللغوية والعلمية لدارسي اللغة الصينية كلغة ثانية
- تحسين المهارات في قواعد اللغة ومفردات التواصل في مجالات التعليم والعمل
- القدرة على استخدام الصينية لتنفيذ الأنشطة التواصلية في مهارات الحياة اليومية والدراسية
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