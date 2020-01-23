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ضبط 19 مخالفة بلدية على مطاعم بالهدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالد اليوسف - الطائف

ضبطت بلدية الهدا الفرعية بمحافظة الطائف مخالفات وتجاوزات صحية مختلفة خلال جولة ميدانية على الأنشطة الغذائية والمطاعم والبوفيهات ومراكز التموينات، وذلك ضمن الجهود المكثفة لتشديد الرقابة الصحية وضبط مخالفي الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الحملة أسفرت عن ضبط 19 مخالفة، منها سوء حفظ الأطعمة وتدني مستوى أدوات التحضير واستخدام الزيوت بشكل متكرر وتدني مستوى النظافة والبيئة العام مع عدم التقيد بالزي الموحد.

وبينت أن الحملة الرقابية بالهدا تأتي ضمن البرنامج الدوري للرقابة الصحية على الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، والذي تنفذه وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على كل النطاقات البلدية، ممثلة في 11 بلدية فرعية ومكتبا للخدمات البلدية، كما تعمل الإدارات الإشرافية على تنفيذ جولات تخصصية للرقابة على الأنشطة التجارية كافة.