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تعليم مكة تقدم خدماتها لـ197.512 طالبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بلغ عدد الطالبات بتعليم مكة اللاتي تجري خدمتهن بشكل دوري من قبل إدارة الاختبارات والقبول 197,512 طالبة.

واستعرضت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة الاختبارات والقبول للبنات، أهم البرامج والخدمات التي تسعى الإدارة لتحقيقها لخدمة أكبر شريحة من طالبات تعليم مكة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

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وتهدف البرامج إلى تحسين أداء موظفات الإدارة في النواحي الإدارية والتقنية، وتوظيف الموارد المادية والبشرية والمعنوية المتاحة في إطار الكتروني حديث، مع استغلال أمثل للوقت والمال والجهد، تحقيقا للمطالب المستهدفة بالجودة المطلوبة وتقليل تكلفة الإجراءات (الإدارية) وما يتعلق بها من عمليات.

وأكدت الإدارة أهمية زيادة كفاءة عمل الإدارة من خلال تعاملها مع المواطنين والشركات والمؤسسات، واستكمال متطلبات التقنية اللازمة لإجراءات الاختبارات وتطبيق التقنية في إجراءات القبول والمعادلات، وتأسيس نظام الكتروني خاص بأرشفة الوثائق الدراسية، مع رفع الكفايات المهنية للموظفات وفقا لاحتياجاتهن الفعلية، كما تهتم الإدارة بتطوير خدمات المراجعات بالإدارة بصورة مستمرة، وتجويد إجراءات قبول الطالبات في المدارس.

وكشفت الإدارة عن أهم البرامج التي ستطلقها الإدارة خلال الفصل الدراسي الثاني تحت عنوان «معا لقبول وتسجيل هادف تحقيقا لطموح وطن»، حيث سيستهدف نحو 250 قائدة بالمرحلة الابتدائية، كما سيتم تنفيذ برنامج بعنوان تطبيق هادف وإجراء سليم لقواعد وأنظمة القبول والتسجيل، الذي يستهدف 120 قائدة رياض أطفال، فيما سيكون البرنامج الثالث بعنوان «نحو تحقيق نمو ميداني متوازن» من نصيب منسوبات الإدارة.