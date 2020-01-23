«المظالم» يحول التبليغات القضائية للجهات الحكومية الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
في خطوة نحو التحول الالكتروني للأعمال القضائية، وتحقيقا للاستخدام الأمثل للتقنية في جميع التعاملات، فعل ديوان المظالم إرسال التبليغات القضائية الكترونيا، عوضا عن التبليغات الورقية من خلال قناة التكامل الحكومية إلى الجهات الحكومية المستفيدة منها.
ويرتبط ديوان المظالم بقناة التكامل الحكومية المزودة للخدمات الالكترونية، التي تعد منصة تكاملية لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية، حيث يتم إرسال التبليغات القضائية إلى الجهات الحكومية المستفيدة مشتملة على البيانات المعتمدة في التبليغ.
كما تتيح قناة التكامل الحكومية للجهات الحكومية خدمة الاستعلام عن التبليغات القضائية الكترونيا، ومعرفة تفاصيلها ومرفقاتها؛ وذلك إتماما لما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بتكامل فعال بين ديوان المظالم وبرنامج التعاملات الحكومية «يسر»؛ حيث تسهم هذه الخطوة في تقليص المعاملات الورقية، والسرعة والتيسير في إجراءات العمل القضائي، مما ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق وتوفير الوقت والجهد على الديوان وجميع الجهات المستفيدة وممثليها القانونيين.
يشار إلى أنه يلزم لتتمكن الجهات الحكومية من الاستفادة من الخدمة؛ استكمال متطلبات الربط الالكتروني مع برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية «يسر» عبر قناة التكامل الحكومية، لتتم بعد ذلك إتاحة الخدمة لها الكترونيا.
ويعد الارتباط بالقناة وإرسال التبليغات القضائية الكترونيا وإتاحة الاستعلام عن تفاصيلها ومرفقاتها استكمالا لجهود الديوان في سعيه نحو إتمام مستهدفاته الاستراتيجية، بالتكامل الفعال مع المؤسسات والأجهزة الحكومية، والتحول الالكتروني لأعماله، وتقليص أمد التقاضي وتحسين جودته، وفق ما تضمنته أهداف خطة ديوان المظالم الاستراتيجية 2020.
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