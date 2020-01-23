القبض على وافد تورط بجرائم تزوير هوية مقيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
قبضت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بجرائم تزوير هوية مقيم وعرضها للبيع بمقابل مالي مستخدما معملا لهذا الغرض.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المقيم وبحوزته 253 بطاقة مزورة لهوية مقيم، ووثائق تأمين وبطاقات صحية وتصاريح حج وأختام متنوعة مزورة، إضافة إلى جهاز خاص بطباعة البطاقات المزورة، وتم إيقافه واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقه.
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