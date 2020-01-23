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استشهاد رجل أمن في مداهمة بمحايل عسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

استشهد رجل أمن خلال مداهمة أمنية في محايل عسير. وأكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير بأنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محائل أمس من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض، حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

ونتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.