إعلان نتائج المقبولاتعلى رتبة جندي بالأمن العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للأمن العام للكادر النسائي على رتبة (جندي).
ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائية وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.
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