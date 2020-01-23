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طالبتان من تبوك تحصدان ذهبية اللغة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك حصلت طالبتان من تعليم تبوك على الميدالية الذهبية في منافسات اللغة العربية على مستوى المملكة، التي شملت عددا من المراحل بمشاركة إدارات التعليم بالمملكة كافة، والتي أعلنت نتائجها أمس. وفازت الطالبة غلا هايس القبيضي بالمركز الأول بالميدالية الذهبية على المرحلة الثانوية، والطالبة أرجوان عامر القرني بالمركز الثالث بالميدالية الذهبية على المرحلة المتوسطة. وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري إن هذه المنجزات هي امتداد لما يحققه الأبناء الطلاب والطالبات من تميز في مختلف المناشط والبرامج المحلية والوطنية والدولية، مثمنا للطالبتين وأسرتيهما والمدارس المشاركة وإدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك على هذا الإنجاز.



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