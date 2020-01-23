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فتح القبول في 22 برنامجا للدراسات العليا بجامعة بيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة فتح باب القبول في 22 برنامجا للدراسات العليا للعام الجامعي المقبل 1442هـ للطلاب والطالبات، في تخصصات التربية والآداب والأعمال والهندسة والحاسبات وتقنية المعلومات، ابتداء من بعد غد وحتى 21 جمادى الآخرة المقبل عن طريق بوابة القبول الالكترونية.

واشترطت العمادة للقبول في البرامج أن يكون المتقدم سعوديا أو حاصلا على منحة للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها، إضافة إلى الشروط الخاصة لكل برنامج، حيث ستكون المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمعدل التراكمي للبكالوريوس (50%)، ولدرجة اختبار القدرات للجامعيين (40%)، ولدرجة المقابلة الشخصية أو الاختبار أو بهما معا (10%).