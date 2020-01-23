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جاميركواي اللندنية تضيء مسرح مرايا العلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - العلا

تحيي فرقة جاميركواي العالمية، الحاصلة على عدد كبير من الجوائز الفنية العالمية حفلا موسيقيا ضخما خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، في أحضان الطبيعة الساحرة للعلا، على «مسرح مرايا»، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان شتاء طنطورة الثقافي الذي تنظمه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والذي تحتفي من خلاله بالإرث الثقافي والتاريخي للإنسانية.

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وتشارك فرقة جاميركواي قي حفل فني يشعل الحواس، بمجموعة مختارة من الأغاني التي اشتهرت بها خلال مسيرتها الفنية التي ساهمت في إثراء المشهد الفتي العالمي.

وحول هذا المشاركة المميزة قال المغني وكاتب الأغاني جاي كاي، الذي يقود فرقة جاميركواي «نحن سعداء جدا بالتواجد في هذه المدينة العريقة، ونتطلع لمعرفة المزيد عن تاريخ وثقافة هذه المدينة. يسعدنا أداء أغانينا في جميع أرجاء العالم، ومتحمسون جدا لجلب الاحتفال إلى العلا، كما أننا متحمسون أيضا لاعتلاء مسرح مرايا الفريد من نوعه».

يذكر أن جاميركواي هي فرقة موسيقية لفن الجاز الإنجليزي وموسيقى الجاز الحمضية من لندن، تم تشكيلها عام 1992، بقيادة المغني وكاتب الأغاني جاي كاي، وخلال مسيرتها باعت أكثر من 26 مليون ألبوم حول العالم حتى 2017.