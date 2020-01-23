أطباء صينيون يتوقعون 6 آلاف إصابة بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين
توقع أطباء في مدينة ووهان الصينية أن يتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد 6 آلاف حالة، وذلك حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مجموعة «كايشين» الإعلامية المحلية ومقرها بكين.
وقال باحثون صينيون إن الخفافيش ربما تكون الموئل الذي يحتضن هذا الفيروس. وفعّلت السلطات الصينية تقييد التحركات في ووهان أمس الخميس، حيث تحاول كبح انتشار الفيروس الجديد الذي أصاب أكثر من 500 شخص في البلاد.
وقفزت حالات الإصابة بأمراض الرئة الناتجة عن ذلك الفيروس إلى 571 حالة، بينها 17 وفاة حتى أمس، حسبما أفاد مسؤولون صينيون.
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