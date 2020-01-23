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تحطم طائرة إطفاء في أستراليا ومقتل طاقمها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سيدني تحطمت طائرة إطفاء أثناء قيامها بمهام إطفاء حرائق الغابات غرب بلدة كوما بأستراليا. وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساو ويلز جلاديس بريجيكيان إن أفراد طاقم الطائرة الثلاثة لقوا حتفهم. ونقلت شبكة إيه بي سي عن بريجيكيان تأكيدها تحطم الطائرة، وأضافت «لدينا 70 طائرة تكافح الحرائق اليوم، والحادث يظهر العمل الخطير الذي يقوم به رجال الإطفاء يوميا». وأوضحت «يعد اليوم بمثابة تذكرة بأن موسم الحرائق ما زال بعيدا عن نهايته، وأن كل شخص يدافع عن الحياة والممتلكات معرض للخطر. لا نستطيع أن نقدم شكرا كافيا لمن يعرضون حياتهم للخطر لإنقاذ الآخرين».



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