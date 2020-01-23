السعودية | الصحة السعودية: لم نسجل حالات إصابة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: لم نسجل حالات إصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت السلطات الصحية السعودية، الخميس، إنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وفي الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا حصد المرضى وإثارة الذعر في الصين والعالم بأسره، تدرس منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ دولية. وبالتزامن، شددت العديد من مطارات العالم إجراءات مكافحة الفيروس.

Advertisements

وفي أحدث تطور، فرضت الصين، الخميس، الحجر الصحي على مدينة ثانية قرب ووهان (وسط) بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت بلدية مدينة هوانغانغ أن حركة القطارات ستتوقف في المدينة التي يسكنها 7,5 مليون نسمة، والواقعة على بُعد 70 كيلومتراً نحو شرق ووهان، حتى إشعار آخر في نهاية النهار.

وأكدت بكين وفاة 17 شخصا وإصابة 571 من جراء الفيروس حتى مساء الأربعاء.