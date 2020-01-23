السعودية | الدفاع السعودية تستقبل الدفعة الأولى من الزوارق السريعة

شكرا لقرائتكم الدفاع السعودية تستقبل الدفعة الأولى من الزوارق السريعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبلت وزارة الدفاع السعودية الدفعة الأولى من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع (HSI32) بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.

واشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة (CMN) الفرنسية، تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم، لما تتميز به من إمكانات عالية جداً.

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وثمن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفریق الركن فھد بن عبدالله الغفیلي، الدعم غير المحدود الذي تحظى به قواتنا المسلحة عامة وقواتنا البحریة بشكل خاص من قبل القيادة الرشيدة.

وأضاف: أن ما وضع بين أيدي ضباط وأفراد القوات المسلحة من معدات وأجهزة ذات تقنية متطورة يتطلب المحافظة عليها بالاستخدام الأمثل، وتطبيق أسس الصيانة لضمان الاستدامة، كما نوه بالحرص على التدريب المستمر، وذلك لتحقيق الجاهزية المطلوبة لتنفيذ المهام بالشكل الصحيح واليقظة التامة في مناطق العمليات التي ستعمل بها هذه الزوارق، وردع أي تهديد للمصالح الاستراتيجية للمملكة.

وأشار إلى استكمال منظومة الزوارق السريعة وصولها خلال الأشهر القادمة، وستسهم هذه الزوارق في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة العربية السعودية.